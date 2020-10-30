Bakan Soylu: "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız"
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Bakan Soylu: "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız"

30.10.2020 19:37 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:41
Bakan Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız" çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız" çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada İzmirlilere çağrıda bulunarak, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız YOL. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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