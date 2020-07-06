Bakan Soylu: İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi (2) OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIİzmir'de sokak satıcılarını koordine eden 'Alabaylar' çetesine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı.

OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI İzmir'de sokak satıcılarını koordine eden 'Alabaylar' çetesine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı. Çetenin çökertildiği operasyona, özel hareket polisleri de destek verdi. Belirlenen adreslere, koçbaşıyla kapılar kırılarak girildi. Polis helikopteriyle de havadan destek verilen operasyonda, evlerde ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 59 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA