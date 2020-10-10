Bakan Soylu İstanbul İl Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu (1)

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ndeki toplantıda konuşan Bakan Süleyman Soylu, "Uzun bir çalışma gerçekleştiriyoruz hep birlikte. Hep birlikte bir gözden geçirme gerçekleştiriyoruz, bir güncelleme yapıyoruz, alacağımız tedbirlerle ilgili bir değerlendirme ortaya koymaya çalışıyoruz, ilk önce kendi gözümüzün önünde görücüye çıkartıyoruz. Daha sonra vatandaşımızın önüne çıkaracağız, paylaşacağız. Alacağımız tedbirlerin deprem zamanında Allah muhafaza diyorum, her seferinde Allah korusun diyorum, vatandaşımızın en az zarar göreceği, devletin en üst koordinasyonla, en modern yönetimle bu depremden başarılı çıkabileceği bir şekle göre hazırlıyoruz. Burada yaptığımız çalışmalardan hem Ankara AFAD Başkanlığı'nda hem Türkiye'deki bütün çalışma gruplarımızda istifade ediyoruz. Çünkü ben de örnek olarak çalışma gurplarının başında meselelerin nasıl yürüdüğünü, nasıl gittiğini görmeye çalışıyorum. Kritik yerlerde bakan yardımcısı arkadaşlarımız ilgili AFAD başkanımız, AFAD başkan yardımcılarımız yaptıkları toplantıda aynı yöntemi takip ediyorlar" dedi.

Soylu, İstanbul'da bir ilçede deprem toplanma alanlarına yönelik bir tatbikat gerçekleştirileceğini belirterek, "Ekim ayının sonuna kadar bu çalışma grupları toplantılarımızı tamamlayacağımızı, yaklaşık 1 yıllık süre içerisinde salgına, pandemiye rağmen bu grubun çalışmasını bitireceğimizi ama elimizi çabuk tutmak durumunda olduğumuzu, depremin bize her zaman, zaman tanımayabileceğini, bizi beklemeyebileceğini; bu ay sonuna kadar da inşallah toplanma merkezleriyle ilgili İstanbul'daki tatbikatımızı gerçekleştireceğimizi, en azından bir ilçe için böyle bir senaryomuzun şu anda hazır olduğunu ve o ilçeye yönelik tüm hazırlıkları gerçekleştirip, bunu sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı