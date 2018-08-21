Bakan Soylu, Irak Sınırında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kıldı. Şırnak Şeraffettin Elçi Havalimanına özel uçakla gelen İçiçleri Bakanı Soylu, helikopterle Beytüşşebap Jandarma Alay Komutanlığına indi. Bakan Soylu'ya Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy eşlik etti.

Bayram namazını Beytüşşebap Tatar Mahallesinde bulunan Hacı Yunus Ataman Camiinde kılan Bakan Soylu, burada vatandaşlarla bayramlaştı. Çocuklara bayram harçlığı veren Bakan Soylu, vatandaşların da ilçe ile ilgili taleplerini dinledi. İlçe çarşısını gezen Bakan Soylu, vatandaşların bayramını kutlayıp, ilçede yapımı devam eden merkez Ulu Camii inşaatında incelemelerde bulundu. Daha sonra Beytüşşebap Jandarma Alay Komutanlığına geçen Soylu askerlerle bayramlaştı.

Bakan Soylu'dan terörle mücadele vurgusu

Burada terörle mücadele vurgusu yapan Bakan Soylu, huzur içinde nice bayramlara erişmeyi diledi. Bakan Soylu, "Birazdan inşallah yüksek zirvelerde kurbanımızı keseceğiz. Oradaki askerlerimizle de sizler gibi bayramlaşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere bu ülkenin huzuru ve sukunu için, birliğimiz ve beraberliğimiz için, ay yıldızlı bayrağımızın ülkemizin her noktasında nazlı nazlı dalgalanması için, bedenini siper eden, canını ortaya koyan ve şehadete yürümeyi asli görevi sanan kahramanlarımıza selamlarını ve bayram dileklerini getirdim. Siz buradasınız, aileleriniz sizlerden uzaktalar. Bu yaptığınız görev zannetmeyin ki şurada dağların ve teperin arasında sadece kendi başına yapılan bir görevdir. Bilesiniz ki 81 milyon milletimizin, vatandaşlarımızın duası var. Şu anda Kabede, Arafatta, hac vazifesini yerine getirenlerin sizlerin herhangi bir halinize zarar gelmemesi için duaları var. Zaferiyetiniz için duaları var. Başarınız için duaları var. Ortaya koyduğunuz irade, kararlılık, terörle mücadele, cesaret bu gün doğu ve güneydoğuya huzur getirmiştir. Ülkemizin şehirlerine huzur getirmiştir. Allah sizden razı olsun. Allah sizleri var etsin. Hükümetteki bütün kabine üyelerimizin her birinin sizlere selamı var. Allah ülkemize ve milletimize zeval vermesin. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Bayramınız tekrar mübarek olsun" diye konuştu.

Beytüşşebap Jandarma Alay Komutanlığındaki bayramlaşmanın ardından Bakan Soylu ve beraberindeki heyet helikopterle Kato Dağında bulunan askeri birlikleri ziyaret etmek için ilçeden ayrıldı. - ŞIRNAK