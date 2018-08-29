- Bakan Soylu ile Bakan Kasapoğlu'ndan spor güvenliği toplantısı

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il gençlik spor müdürleriyle video konferans sistemiyle spor güvenliği toplantısı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı Muhammet Fatih Safitürk Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda sporda şiddetin önlenmesi için yapılacaklar ele alındı.