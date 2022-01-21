Bakan Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin Göç İdaresi Müdürleri ile video konferans yöntemi ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin Göç İdaresi Müdürleri ile video konferans yöntemi ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda (GAMER) gerçekleşen toplantı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında online olarak gerçekleşti. Video konferans yöntemi ile gerçekleşen toplantının kalan bölümü basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA

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