Bakan Soylu: "İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce...
06.10.2020 11:41 | Son Güncelleme: 06.10.2020 11:46
Bakan Soylu: "İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce son çıkıştır.
Bakan Soylu: "İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce son çıkıştır."
-"Yılbaşından bugüne kadar 187 kişi dağdan indi. Bunların 15'i kendiliğinden, 172'si ise ikna yöntemiyle teslim oldu."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı