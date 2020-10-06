Bakan Soylu: "İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce...
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Bakan Soylu: "İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce...

06.10.2020 11:41 | Son Güncelleme: 06.10.2020 11:46

Bakan Soylu: "İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce son çıkıştır.

Bakan Soylu: "İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce son çıkıştır."

-"Yılbaşından bugüne kadar 187 kişi dağdan indi. Bunların 15'i kendiliğinden, 172'si ise ikna yöntemiyle teslim oldu."

Bakan Soylu: 'İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce...
Bakan Soylu: 'İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce...
Bakan Soylu: 'İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce...
Bakan Soylu: 'İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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