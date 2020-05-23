Bakan Soylu İki Yaka Dağları'nda İçişleri Bakanı Sülayman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İki Yaka Dağları'ndaki Mehmetçikle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Sülayman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İki Yaka Dağları'ndaki Mehmetçikle bir araya geldi.

Yüksekova ilçesine gelen Bakan Soylu, daha sonra İki Yaka Dağlarındaki Göllerbaşı Üs Bölgesine geçti. Üs bölgesinin açılışını yapan Bakan Soylu, daha sonra askerle bir araya gelerek iftar yaptı.

Bakan Soylu'ya; Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür eşlik etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA