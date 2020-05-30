Bakan Soylu: İki provokatör de yakalandı İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ermeni Kilisesi'nin haçının kırılması ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili atılması olaylarının faillerinin yakalandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ermeni Kilisesi'nin haçının kırılması ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili atılması olaylarının faillerinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz. Türk polisine güvenin" ifadesine yer verdi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMAEmniyet Genel Müdürlüğü de Hrant Dink Vakfı'nı tehdit maili atılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 27-28 Mayıs 2020 tarihlerinde Hrant Dink Vakfı'nın e posta adresine "Bir gece ansızın geleceğiz, orayı başınıza yıkacağız" şeklinde e-posta gönderildiğinin öğrenildiği belirtilerek, "Bahse konu e-posta adresinin Konya/Selçuklu'da ikamet eden H.A. tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şahıs gözaltına alınmış olup, hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA