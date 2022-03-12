Bakan Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev ile görüştü
AA - Süleyman Elçin - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile bir araya geldi.
Bakan Soylu, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nda ikili görüşmeleri kapsamında Kazakbayev ile görüşme gerçekleştirdi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.
AA / Süleyman Elçin - Güncel