Bakan Soylu İHA merkezinin açılışını yaptı
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Bakan Soylu İHA merkezinin açılışını yaptı

Bakan Soylu İHA merkezinin açılışını yaptı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırda teröre darbe vuran İHA merkezi açılışına katıldı Bakan Süleyman Soylu: "Bu dağlarda ya olacağız ya da öleceğiz" "Bölgede 134 terörist kaldı" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli açılış ve ziyaretlerde...

Bakan Soylu İHA merkezinin açılışını yaptı
16.05.2020 18:34 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:35

Bakan Soylu İHA merkezinin açılışını yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırda teröre darbe vuran İHA merkezi açılışına katıldı

Bakan Süleyman Soylu:

"Bu dağlarda ya olacağız ya da öleceğiz"

"Bölgede 134 terörist kaldı"

ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet ile birlikte Cizre Taktik İHA merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Soylu, yaptıkları teknolojik yatırımlarla sınır hattını kontrol altında tutacaklarını belirterek, bu dağlarda ya olacaklarını ya da öleceklerini söyledi.

Açılışta konuşan Bakan Soylu, bölgede terörle mücadelenin devam ettiğini ve bölgede son 134 teröristin kaldığını belirtti. Bakan soylu, "Türkiye terörle mücadelede uzun zamandır bu topraklarda yoğunluklu bir gayret ortaya koydu. Bizde biliyoruz ki tecrübeyi, birikimi teknoloji ile bütünleştirdiğimiz andan itibaren terör örgütü bu topraklarda üst üste hezimetler yaşamaya başladı. Özellikle son 3-4 gündür yine Şırnak'a bağlı Bestler Dereler'de terör örgütüne bir darbe indirildi. Hem teröristlere hem de büyük patlamaların meydana geldiği mühimmat depolarına. Bunları gerçekleştirken bir yandan istihbaratımız, bir yandan jandarma genel komutanlığın elde ettiği teknik kabiliyet, kapasite, bir yandan emniyetimizin, jandarmamızın istihbarat bütünlüğü, operasyonel bütünlüğü, diğer taraftan hem milli istihbarat teşkilatımız, hem Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hep birlikte omuz omuza sahada ortaya koymuş olduğu bütünlük güç gösterisi. Bütün bunların hepsi Cumhurbaşkanımızın özellikle teröre karşı Türkiye'nin ortaya koyması gerekli olduğu karar, attığı adım, ama illaki bir taraftan bütün dünyanın hayranlıkla izlediği İnsansız Hava Araçlarımız (İHA), Silahlı İnsansız Hava Araçlarımız atak helikopterlerimiz, yerli mühimmatlarımız, başkasına el açıp beklemediğimiz ve bu gün bizi kapasite ve kabiliyetleriyle teröre karşı etkin hale getiren anlayışımızı bütünlemiştir. Şimdi burada Şırnak'taki Taktik İHA Merkezimizi açıyoruz. Çevre illerden buralara sürekli İHA uçuşları sevk edilirken, şimdi bu esnada bu kabiliyeti buradan sağlamak için bir başlangıç gerçekleştiriyoruz. Bunun önemini biliyoruz. Sadece sınır içinde yapılan mücadeleyi değil, aynı zamanda Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3, inşallah Pençe 4, Pençe 5. Bir yandan Barış Pınarı, bir taraftan Fırat Kalkanı, bir taraftan Zeytin Dalı, yani Afrin hattından Hakurk'a kadar Irak'ın kuzeyine kadar, sadece içeride yapılan mücadele değil, dışarıda yapılan mücadelenin hem engelleyici, hemde terör örgütünü yok edici, tahrip edici anlayışı, Cumhurbaşkanımızın terörü kaynağında yok etme prensibinin en önemli adımı olarak teşkil etmektedir. O açıdan Cumhuriyet tarihimizde elde ettiğimiz bu tecrübe ve kabiliyet gelecek nesillerimize bırakabileceğimiz en önemli emanettir. Dünyada teröre böyle dersini veren hiçbir ülke söz konusu değildir. Böyle bir devlette yoktur. Böyle bir devletin evlatlarıyız. Ama elbete teknoloji önemlidir. Fakat benim onur duyduğum mesele bu teknolojiyi elinin avucu gibi kullanmayı bilen sizlersiniz. Bizim evlatlarımızın, bu ülkenin evlatlarının bu konularda ne kadar mahir olduğunu, ne kadar başarılı olduğu ne kadar azimli ve kararlı olduğunu en önemli göstergesidir. Sizlere verilen bir alet, siz onu konuşturuyorsunuz. Onunla anlaşıyorsunuz. ve onu insanla bütünleştiriyorsunuz bunun farkındayız" dedi.

"Bu dağlarda ya olacağız ya da öleceğiz"

Bölgedeki dağlarda ya olacaklarını ya da öleceklerini belirten Bakan Süleyman Soylu atılan bu adamların ülkenin huzur ve güveni için olduğunu söyledi. Soylu, "Burada atılan her adım ülkemizin güveni ve huzuru içindir. Cudi, Gabar, Bestler Dereler, bütün bu alanın ortaya koyduğu sonuç bizim için önemlidir. Zannediyorum son tespitlerimize göre bu bölgede 134 terörist var. Bu yıl bizim için başka bir yıl, bunu geçen yıldan planladık. Bu yıl Cudi, Gabar, Bestler Dereler, Kel Mehmet, aynı zamanda Kato dağlarında ya olacağız ya da öleceğiz. Kararımız bu, 2020 yılının ötesine bu alanı bırakmayacağız. Biz burada Türk Silahlı Kuvvetlerimizle sınırın hemen ötesinde ortaya koyacağı bu cesaretli ama stratejik, aynı zamanda akıllı ve milletimize yakışır hal terör vesayetini söküp atacaktır. Buna inancımız tamdır. Bunun için Cizre Taktik İHA Merkezini sadece teröre karşı bir mücadele merkezi değildir. Aynı zamanda burada evlatlarımız var. Çocuklarımız var. Burası büyük bir üretim merkezi olacak. Burası büyük bir tarım ve hayvancılık merkezi olacak. Burası herkesi cezbedecek bir alan olacak. Bunu milletimizle beraber inşa edeceğiz. Yani bir misyonumuz yok, çok misyonumuz var. Bu misyonu burada gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Bakan Soylu İHA merkezinin açılışını yaptı

Kaynak: İHA

Manşet

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