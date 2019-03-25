Bakan Soylu: "İHA'lara yeni takılacak aparat ile teröristler kafasını kaldıramayacak"

"Son 2 yılda 3 bin 300 terörist öldürüldü"

KIRIKKALE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 2 yılda 3 bin 300 teröristin öldürüldüğünü belirterek, "Şimdi bu İnsansız Hava Araçları var ya bunlar havadan sınırlarda, dağlardan kimseyi milim oynatmıyorlar. Şimdi onlara yeni bir yazılım yaptık yeni Şimdi bir aparat yerleştiriyoruz. Mayıs ayının inşallah içerisinde o aparatları takacağız onlara" dedi.

Kırıkkale'de Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanındaki mitingde halka hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu," "Türkiye eski Türkiye değil son 2 yılda 3 bin 300 teröristi 30 bin 300 teröristi anladınız değil mi? 3 bin 99 barınak ve sığınağı tarumar ettik. Bakın terörle mücadele tarihinde 2018 yılında ilk kez bir şey oldu. 13 kırmızı renkli en üst düzeydeki orada etkisiz hale getirdik. Mavi, yeşil, gri bunları saymıyorum" dedi.

Terör örgütü tarihinin en ağır yenilgilerini yaşadıklarını kaydeden Soylu, "Büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz ve hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Değerli hemşehrilerim bir şey söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceksiniz ha Kırıkkaleliler söylemezsiniz değil mi? Şimdi siz bu işleri iyi bilirsiniz. Kırıkkale bu işin ustasıdır üstadı. Şimdi bu İnsansız Hava Araçları var ya bunlar havadan sınırlarda, dağlardan kimseyi milim oynatmıyorlar. Şimdi onlara yeni bir yazılım yaptık yeni Şimdi bir aparat yerleştiriyoruz. Mayıs ayının inşallah içerisinde o aparatları takacağız onlara. Size bir şey söyleyem mi? Bırakın teröristlerin bundan sonra dağlarda yürümeleri, kafalarını kaldıramayacaklar kafalarını. Ben aynı zaman da sayın cumhurbaşkanımızın Sanayi Kurulu Başkanıyım bir kısmını söyleyemediğimiz o kadar güçlü adımlar atıyoruz ki çıldırmaları bundandır. Biliyor musunuz çıldırıyorlar, çıldırıyorlar. Size söylesem günlerdir sevincinizden uymazsınız" diye konuştu.

Kaynak: İHA