Bakan Soylu: "Hiçbir zaman nerde bu devlet dedirtmedik"
AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Düzce Depremi'nin 22. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması DÜZCE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce Depremi'nin 22. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuştu.
DÜZCE (AA) - Düzce Depremi'nin 22. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması DÜZCE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce Depremi'nin 22. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuştu.
(2)