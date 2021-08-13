Bakan Soylu: "(HES Patlaması Hakkında) Bir patlama söz konusu değil çünkü böyle bir şey değil. Böyle bir haznesi olan bir baraj tutulumu olan...
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Bakan Soylu: "(HES Patlaması Hakkında) Bir patlama söz konusu değil çünkü böyle bir şey değil. Böyle bir haznesi olan bir baraj tutulumu olan...

Bakan Soylu: '(HES Patlaması Hakkında) Bir patlama söz konusu değil çünkü böyle bir şey değil. Böyle bir haznesi olan bir baraj tutulumu olan...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Soylu: "(HES Patlaması Hakkında) Bir patlama söz konusu değil çünkü böyle bir şey değil. Böyle bir haznesi olan bir baraj tutulumu olan mekanizması yok. Vatandaşlarımızın en nazik zamanlarında provokasyonları ortaya koyuyorlar.

Bakan Soylu: " (HES Patlaması Hakkında) Bir patlama söz konusu değil çünkü böyle bir şey değil. Böyle bir haznesi olan bir baraj tutulumu olan mekanizması yok. Vatandaşlarımızın en nazik zamanlarında provokasyonları ortaya koyuyorlar. Öyle bir şey söz konusu değil böyle bir mekanizma yok." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Soylu: "(HES Patlaması Hakkında) Bir patlama söz konusu değil çünkü böyle bir şey değil. Böyle bir haznesi olan bir baraj tutulumu olan... - Haberler
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