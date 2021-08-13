Bakan Soylu: "(HES Patlaması Hakkında) Bir patlama söz konusu değil çünkü böyle bir şey değil. Böyle bir haznesi olan bir baraj tutulumu olan...

Bakan Soylu: "(HES Patlaması Hakkında) Bir patlama söz konusu değil çünkü böyle bir şey değil. Böyle bir haznesi olan bir baraj tutulumu olan mekanizması yok. Vatandaşlarımızın en nazik zamanlarında provokasyonları ortaya koyuyorlar.