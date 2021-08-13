Bakan Soylu: "(HES'in patladığı iddiası) Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok, böyle bir haznesi olan veya baraj tutulumu...
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Bakan Soylu: "(HES'in patladığı iddiası) Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok, böyle bir haznesi olan veya baraj tutulumu...

Bakan Soylu: '(HES'in patladığı iddiası) Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok, böyle bir haznesi olan veya baraj tutulumu...
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Politika

Bakan Soylu: "(HES'in patladığı iddiası) Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok, böyle bir haznesi olan veya baraj tutulumu olan mekanizması yok buranın"

Bakan Soylu: "(HES'in patladığı iddiası) Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok, böyle bir haznesi olan veya baraj tutulumu olan mekanizması yok buranın"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(YKS baraj puanının düşürülmesi) Bu adımın gençlerimizin geleceği için önemli bir fırsat sunacağına inanıyorum.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(YKS baraj puanının düşürülmesi) Bu adımın gençlerimizin geleceği için önemli bir fırsat sunacağına inanıyorum."

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Bakan Soylu: "(HES'in patladığı iddiası) Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok, böyle bir haznesi olan veya baraj tutulumu... - Haberler
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