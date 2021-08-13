Bakan Soylu: "(HES'in patladığı iddiası) Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok, böyle bir haznesi olan veya baraj tutulumu...

Bakan Soylu: "(HES'in patladığı iddiası) Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok, böyle bir haznesi olan veya baraj tutulumu olan mekanizması yok buranın"