Bakan Soylu: Herekol Karargahı çöktü (2)
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Bakan Soylu: Herekol Karargahı çöktü (2)

BAKANLIK: 2'Sİ GRİ LİSTEDEİçişleri Bakanlığı, Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin Gri listede yer aldığı, birinin ise sözde cephe sorumlusu olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Soylu: Herekol Karargahı çöktü (2)
30.05.2020 16:24 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:27

BAKANLIK: 2'Sİ GRİ LİSTEDE

İçişleri Bakanlığı, Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin Gri listede yer aldığı, birinin ise sözde cephe sorumlusu olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Herekol kırsalında, İl Jandarma 

Komutanlığı koordinesinde devam eden operasyonda, etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri listede yer aldığının tespit edildiği belirtildi.  Açıklamada "Gri listede yer alan teröristlerden birinin sözde Herekol Cephe YJA- Star sorumlusu 'Beritan Van' kod adlı Nahide Timur olduğu, diğerinin sözde Herekol Cephe YJA- Star takım sorumlusu 'Serhildan' ve 'Evrak' kod adlı Dilan İlhan olduğu tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen bir diğer teröristin ise, sözde Herekol sorumlusu 'Sidar Kamışlı' kod adlı terörist olduğu belirlenmiştir" denildi.Açıklamada ayrıca, "Siirt Herekol kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, 29 Mayıs tarihinde başlatılan hava destekli operasyonda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, Polis Özel Harekat ile güvenlik korucularından oluşan birliklerce 2 terörist ölü olarak ele geçirilmişti. Bugün devam eden operasyonda, bölgeye yeni birlikler sevk edilmiş, yapılan takip sonucu 3 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle son 2 günde Siirt Herekol kırsalında 5 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyonda çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ve örgütsel haberleşmeyi sağlayan büyük telsizler ile şu ana kadar yaklaşık 4 ton gıda malzemesi ve diğer yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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