Bakan Soylu: Herekol Karargahı çöktü İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda biri sözde Herekol sorumlusu 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda biri sözde Herekol sorumlusu 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Herekol dağlarından Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekatlarımızdan (PÖH) haberler var. 5 terörist etkisiz hale getirildi. Birisi sözde Herekol sorumlusuydu. Ama en önemlisi; Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA