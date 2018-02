Bakan Soylu: Her Noktada Tarih Yazıyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Hedeflerimiz, kararlılığımız, inancımız büyüktür. Terörle mücadelede büyük bir tarih yazıyoruz. Bilmenizi isteriz ki, her noktada tarih yazıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya Yeni Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Gençlik Kolları'nın 5'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Soylu, yaptığı konuşmada terörle mücadelede tarih yazdıklarını söyledi. Terör örgütü elemanlarını kaçtıkları yere kadar kovaladıklarını belirten Soylu şöyle devam etti:

"Hedeflerimiz büyüktür. Kararlılığımız inancımız büyüktür. Bakınız 15 Temmuz geçti. Biz terörle mücadelede bir taraftan askerimiz, bir taraftan jandarmamız, bir taraftan polislerimiz, bir taraftan güvenlik korucularımız, tüm bakanlar kurulu üyelerimiz sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın talimatları çerçevesinde büyük bir tarih yazıyoruz. Bilmenizi isteriz ki her noktada tarih yazıyoruz. Terör örgütünü Türkiye sınırları içerisinden kaçtıkları yere kadar kovaladığımızı, bu millete karşı işlenen cinayetlere sessiz kalmadığımızı alenen her yerde söylüyoruz" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ BAŞIYDI'

Diyarbakır'da 2 gün önce bir terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirdiğini söyleyen bakan Soylu, bu kişinin terör örgütünün başı olduğunu belirtti. Soylu şunları söyledi:

"Bakın iki gün önce terör örgütü mensuplarını Diyarbakır'da bizim evlatlarımız etkisiz hale getirdiler. Belki Türkiye çok bilmiyor. Ama bu öldürülenler benim için ve bizim teşkilatımız için çok önemliydi. Tam belki de bu etkisiz hale gelen teröristin ismini 15 bin kez okumuşumdur. Mübalağa etmiyorum. Bunun özelliği şuydu Türkiye'nin metropolinde gerçekleşen ve gerçekleşecek bütün eylemlerin planlayıcısı buydu. Bütün bombaların sevk edicisi buydu. İstanbul'dan Ankara'ya kadar her türlü ama her türlü terör olaylarının yöneticisi ve yönlendiricisi münasara iş yapma kabiliyetine sahip bir terör örgütü başıydı. En son il emniyet müdürleri toplantımızda arkadaşlarımıza eğer benim içişleri bakanlığı görevim bu adam Türkiye'de temizlenmedikten sonra biterse biliniz ki gözüm açık gider dedim. Bu bir buçuk ay önce söyledim. Her istihbarat toplantısında söyledim. Bunu bulacaksınız. Milletimizin başına bu musibeti getiren bu adamdan bu toprakları temizleyeceksiniz. En son 10 gün önce elimizden kaçtı. Cep telefonuma gelen bir ihbar üzerine arkadaşlarımıza dedim ki, burada olabilir bu adam gittiler yarım saat önce oradan çıkmıştı. Arkadaşlar sabahleyin geldiler. Dediler ki, inşallah size bu akşam müjde vereceğiz. Sevgili ilçe başkanım Derya Aktert'in katiliydi o. Bir çok vilayetlerde gerçekleşen bombalı eylemleri o planlamıştı. ve akşam saat 20.00 sıralarında Jandarma Genel Komutanımızın telefonu kulaklarımda çınladı. 'Allah'a şükür bir belayı daha bitirdik' dedi. Şunu ifade etmek istiyorum 17 aydır kıymetli cumhurbaşkanımızın verdiği görevle başbakanımızın tensif buyurduğu görevle içişleri bakanlığı görevini yapıyoruz. Benden önce de benden sonra da arkadaşlarımız olacak. Herkes büyük gayret gösterdi bundan sonrada büyük gayret gösterecekler ama 17 aydır benim gördüğüm bir şey var. Benim ülkemde benim insanımda benim milletimde benim güvenlik kuvvetimde eğer azmederse kararlılık ortaya koyarsa ister arkasında Amerika olsun, ister arkasında dünya olsun onu o dağlarda boğarak bitirir."

'BAŞI EĞİK TÜRKİYE DEĞİL'

Gençlere güçlü bir Türkiye bıraktıklarını söyleyen bakan Soylu, "Sevgili gençler size bir Türkiye bırakıyoruz. Başı eğik Türkiye değil. Daha güçlü bir Türkiye 2023, 2053, 2071 hedeflerinden vazgeçmeyen bir Türkiye bırakıyoruz. Güçlü bir Türkiye. Artık etrafındaki ülkeleri değil sadece Avrupa'nın ve bütün dünyanın evet Türkiye güçlü bir ülke olmuştur diye kabul ettiği bir Türkiye bırakıyoruz. 81 vilayetinde üniversitesi olan bir Türkiye bırakıyoruz. Bir taraftan bir tarafa havalimanları ile ilmik ilmik gerget gibi işlenmiş bir Türkiye bırakıyoruz. Etrafımızdaki coğrafyada bakın düşmanı değil haset edeni değil milyonlarca Kabe-i muazzamanın altına gittiği zaman kendi memleketinden önce oraları tavaf ederken Allah'ım Türkiye'nin ve Tayyip Erdoğan'ın yardımcısı ol diye dua ettiği bir Türkiye bırakıyoruz" dedi.

'300 YILDIR BU MİLLETİ GERİLEMEYE MAHKUM ETTİLER'

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada çok sıkıntılar çekildiğini ifade eden Süleyman Soylu şöyle devam etti:

"Bu coğrafya çok sıkıntılar çekti. İnsanlarımız çok badirelerle karşılaştı. Tam 300 yıldır bu milleti gerilemeye mahkum ettiler, savaşlar, ekonomik krizler, terör ve anarşiyle. Bizi birbirimize düşürerek, hiç hak etmediğimiz bir şekilde ayrıştırmaya çalışarak, kah değerlerimize saldırdılar, kah zengin ve güçlü olmamızı istemediler. Ürktüler, ahlakımızdan, medeniyetimizden, anne babalarımızın bize öğrettiklerinden, Ertuğrulgazi, Osmangazi, Orhangazi'nin bize bıraktığı emanetlerden, Mimar Sinan'ın yaptıklarıyla bütün dünyayı kendine hayran bırakan o emanetlerin bizi şekillendirmesinden, Mevlana'nın, Hacı Bayram-ı Veli'nin bize bıraktığı emanetlerden. Ürktüler, 'Acaba istediğimiz gibi dünyayı idare edemeyiz de Anadolu'dan yükselen bu ışık, ateş, aydınlık, bizim dünyaya anlattığımız masalları ters düz eder mi?' Diye hepsi ürktü ve korktu. Allah'a hamd olsun, 300 yılık boynu büküklüğümüzü, 300 yıldır bu topraklarda Karlofça'dan itibaren bize yaşattıklarını ve bizi bu topraklarda sanki parya gibi görecek o durumlarını şiddetle, silahla değil reyle, sandıkla ve demokrasiyle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ters düz ettik. Biz, 21'inci yüzyıla iyi başladık. Allah'a hamd olsun bundan 200 yıl önce Süveyş Kanalı'nda, Don ve Volga arasında bize yaptırmadıklarını bugün bizim ülkemiz, milletimiz gerçekleştirmektedir. Biz Marmaray ve Avrasya'yı yaparak sadece Marmara Denizi'nin altından Avrupa'dan Anadolu'ya insanların geçmesini sağlamıyoruz. Biz sadece bir inşaat, alt geçit yapmadık. Biz başka bir şey yaptık, 200 yıl önce bize 'yapamazsınız' dediklerini bütün dünyaya nasıl yaptığımızı gösterdik ve bütün dünyada ay yıldızlı bayrağımızı salladık."

Bakan Süleyman Soylu, konuşmasının ardından Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile Kütahya Belediye Başkanı AK Parti'li Kamil Saraçoğlu'nu makamlarında ziyaret etti. Soylu daha sonra uçakla Ankara'ya döndü.

