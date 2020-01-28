: Bakan Soylu, helikopter ile depremden zarar gören bölgeleri ve çadır kurulan alanları inceledi

28.01.2020 19:38 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:41

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopter ile depremden zarar gören yerleri incelemesi

Helikopterden depremden zarar gören yerler ve çadır kurulan alanların görülmesi ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopter ile Elazığ'da depremden zarar gören bölgeleri ve çadır kurulan alanları inceledi.

Kaynak: AA

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