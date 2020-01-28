Bakan Soylu, helikopter ile depremden zarar gören bölgeleri ve çadır kurulan alanları inceledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopter ile depremden zarar gören yerleri incelemesi Helikopterden depremden zarar gören yerler ve çadır kurulan alanların görülmesi ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopter ile Elazığ'da depremden zarar gören bölgeleri ve çadır kurulan...
28.01.2020 19:38 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:41
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopter ile depremden zarar gören yerleri incelemesi
Helikopterden depremden zarar gören yerler ve çadır kurulan alanların görülmesi ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopter ile Elazığ'da depremden zarar gören bölgeleri ve çadır kurulan alanları inceledi.
Kaynak: AA