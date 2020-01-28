Bakan Soylu, helikopter ile depremden zarar gören bölgeleri ve çadır kurulan alanları inceledi
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Bakan Soylu, helikopter ile depremden zarar gören bölgeleri ve çadır kurulan alanları inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopter ile depremden zarar gören yerleri incelemesi Helikopterden depremden zarar gören yerler ve çadır kurulan alanların görülmesi ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopter ile Elazığ'da depremden zarar gören bölgeleri ve çadır kurulan...

28.01.2020 19:38 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:41
Bakan Soylu, helikopter ile depremden zarar gören bölgeleri ve çadır kurulan alanları inceledi

İçişleri Bakanı 'nun ile depremden zarar gören yerleri incelemesi

Helikopterden depremden zarar gören yerler ve çadır kurulan alanların görülmesi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopter ile 'da depremden zarar gören bölgeleri ve çadır kurulan alanları inceledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Soylu, helikopter ile depremden zarar gören bölgeleri ve çadır kurulan alanları inceledi
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