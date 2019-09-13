Bakan Soylu, HDP önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti

13.09.2019 15:54

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan aileleri ziyaret etti. Bakan Soylu, "Diyarbakır'da, Mardin'de, Kızıltepe'de, Nusaybin'de herkes biliyor ki HDP teşkilatları bu annelerin masum çocuklarını dizlerinin dibinden alıp terör örgütüne katan yapıdır, herkes biliyor, bizde biliyoruz ve gereğini yerine getiriyoruz" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kulp ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldıktan sonra HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 11 gündür oturma eylemine devam eden aileleri ziyaret etti. Annelerle görüşen Bakan Soylu, annelerin yanında olduklarını söyledi. Çocukları terör örgütü mensupları tarafından kaçırılan annelerle sohbet eden Bakan Soylu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Annelerin çocuğunun herkesin çocuğu olduğunu kaydeden Bakan Soylu, bu annelerin çocukları gibi bir çocuğu anneleri ile buluşturduklarını söyledi. Bakan Soylu, "Devam ediyor inşallah öteki çocuğunu da buluşturacağız, sabırla. Cumhurbaşkanımızın hem selamlarını getirdim hem de bu yaptıkları bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya ortaya konan haykırışa olan desteklerini getirdim. Kendi çocukları için burada değiller, bütün ülkemiz biliyor ki bundan sonraki tüm çocuklar için buradalar ve bütün ülkemizin çocukları için buradalar. Demiri eritecek yürekleri var. Bütün ülkemiz onları destekliyor. Bu yaptıkları mesele çok kıymetlidir. Terörle mücadele eden kardeşlerinizden birisi olarak söylüyorum, o kadar kıymetlidir ki bu on yıllar sonra çok daha iyi anlaşılacak. Bu bir terör örgütünün bir siyasi partinin terör örgütüne kendisini kullandırmasının sonunu oluşturacak hayırlı bir adımdır hem de güçlü bir adımdır. Bu annelerin evlatlarını da terör örgütünden kurtarabilecek en önemli adımdır. Bütün Türkiye onları destekliyor. Hepimiz onları destekliyoruz. Üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz. Daha dün Diyarbakır'da bu annelerin evlatları gibi bir kız çocuğunun anneleri ile buluşturmanın ve bu kucaklaşmanın onurunu yaşadık. O kucaklaşma bir baba olarak söylüyorum yüreği olan gönlü olan insan olan herkesi başka bir noktaya taşır" diye konuştu.



"Bu anneler bir haykırış ortaya koyuyorlar"



Kulp'taki cenaze töreninden geldiklerini kaydeden Bakan Soylu, "Biraz önce bir cenazeden geliyoruz. O cenazede yaşadıklarımız burada bu annelerin yaşadıkları Allah izin verecek ve bu millet de destekliyor. Devletimizin de gücü ile bu annelerin de kuvveti ile bu acıları bu topraklarda bitireceğiz. Sadece bu topraklarda bitmeyecek Allah'ın izni ile etrafımızdaki coğrafyada da bu uluslararası terör destekçilerine annelerin yüreği ile büyük bir ders vereceğiz, veriyoruz da hep birlikte veriyoruz. Bir vecibemiz vardı, sorumluluğumuz vardı, gelip bu insanlara burada destek vermek, milletimizin adına destek vermek, onu yerine getirdik. Milletimiz de bilsin ki burada bu anneler bir haykırış ortaya koyuyorlar. İnşallah çok güçlü bir sonuç alacağız" şeklinde konuştu.



"Anne gönlü demiri eritecek gönüldür"



HDP'nin çocukları annelerin dizlerinden alıp terör örgütüne katan yapı olduğunu dile getiren Bakan Soylu, şöyle devam etti:



"Diyarbakır'da herkes biliyor ki, Mardin'de herkes biliyor ki Kızıltepe'de, Nusaybin'de herkes biliyor ki HDP teşkilatları bu annelerin masum çocuklarını dizlerinin dibinden alıp terör örgütüne katan yapıdır, herkes biliyor, bizde biliyoruz ve gereğini yerine getiriyoruz. Diyarbakır'da bu olaylarla ilgisi olmayan herkes biliyor ki bir tek cümle söylerler, evet belediyeleri ve teşkilatlarıdır bu kadar basit, ne yaptığını bu anneler çok iyi biliyor, bu millet çok iyi biliyor. Bu millet feraset sahibidir, anne gönlü demiri eritecek gönüldür."



Bakan Soylu, konuşmaların ardından HDP il binası önünde oturan babalarla da bir araya geldi. Bakan Soylu, babalarla kucaklaşarak yanlarında oldukları mesajını verdi.



Bakan soylu ve beraberindekiler daha sonra bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA