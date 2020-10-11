Bakan Soylu, Hatay'daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
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Bakan Soylu, Hatay'daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

11.10.2020 22:23 | Son Güncelleme: 11.10.2020 22:26
Bakan Soylu, Hatay'daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki dün kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde inceleme yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki dün kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde inceleme yaptı.

Soylu, yangında zarar gören Arsuz ilçesindeki Nergizlik Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet etti.

Mahalle halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, "Hiç endişe etmeyin, burada karşı karşıya kalınan bütün sorunları aşabilecek gücümüz var. Devlet, bugün için vardır. Milletimiz dünkü yangınlardan hakikaten çok ürktü, sadece siz değil, 'acaba ne oluyor' diye ve Allah'a şükürler olsun ki müdahale edildi ve söndürüldü. Arkasında neyin olup neyin olmadığını endişe etmeyin, merak etmeyin. Savcılığımız, güvenlik güçlerimiz tahkikatlarını yapıyorlar, konunun gereğini yerine getiririz inşallah. Bu vesileyle her birinize tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Allah beterinden korusun diyoruz, emrinize amadeyiz diyoruz ve yaraların da en kısa zamanda sarılacağını ifade ediyorum." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da olayın ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devletin tüm birimlerinin harekete geçtiğini vurgulayarak herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Soylu ve beraberindekiler daha sonra Belen ilçesindeki Atatürk Parkında incelemede bulunarak Belediye Başkanı İbrahim Gül'den bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 22:34:03. #1.15#
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