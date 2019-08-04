Bakan Soylu, Hatay'da 'Sınır Güvenliği Toplantısı'na katıldı (2)

Bakan Soylu, Hatay'da 'Sınır Güvenliği Toplantısı'na katıldı (2)

BAŞKANLARLA BİR ARAYA GELDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antakya ilçesindeki bir otelde belediye başkanlarının katılımıyla basına kapalı düzenlenen toplantıya katıldı.

4.08.2019 16:57
Bakan Soylu, Hatay'da 'Sınır Güvenliği Toplantısı'na katıldı (2)

BAŞKANLARLA BİR ARAYA GELDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antakya ilçesindeki bir otelde belediye başkanlarının katılımıyla basına kapalı düzenlenen toplantıya katıldı. Soylu'ya Hatay milletvekilleri de eşlik etti. Bakan Soylu, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı açılışlara katılmak üzere havayoluyla Bursa'ya hareket etti.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et