Son dakika... Bakan Soylu, Hatay'da incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Bakan Soylu, Hatay'da incelemelerde bulundu

11.10.2020 22:22 | Son Güncelleme: 11.10.2020 22:35

Son dakika politika haberi... Bakan Soylu, Hatay'da incelemelerde bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınlarının yaşandığı Hatay'da inceleme ve mahalle ziyaretlerinde bulundu.

Bakan Soylu, Hatay'da incelemelerde bulundu

HATAY - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınlarının yaşandığı Hatay'da inceleme ve mahalle ziyaretlerinde bulundu.

Hatay'da çıkan orman yangınları yerleşim yerlerine de etki etmesi sonrası hasar tespit çalışmaları yapılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yanan alanlarda incelemelerde bulundu. Hatay'da ziyaretler kapsamında ilk olarak Belen Belediyesi'ne geçen Bakan Soylu daha sonra sırasıyla Petekevler, Kışlak, Kara Hüseyinli, Nergizlik mahallelerinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Bakan Soylu, yangında ağır hasar alan antredepoda da incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu'nun ziyaretlerinde vatandaşlar yoğun sevgi seli gösterdi. Mahalle ziyaretlerinde vatandaşların dertlerini dinleyen Bakan Soylu, yangın sonrası hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, yangının çıkış nedeniyle ilgili de soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Bakan Soylu, son olarak Belen merkezde hatıra fotoğrafı çekilerek Hatay'dan ayrıldı.

Son dakika... Bakan Soylu, Hatay'da incelemelerde bulundu
Son dakika... Bakan Soylu, Hatay'da incelemelerde bulundu
Son dakika... Bakan Soylu, Hatay'da incelemelerde bulundu
Son dakika... Bakan Soylu, Hatay'da incelemelerde bulundu
Son dakika... Bakan Soylu, Hatay'da incelemelerde bulundu
Son dakika... Bakan Soylu, Hatay'da incelemelerde bulundu
Son dakika... Bakan Soylu, Hatay'da incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop Erkan Kandemir
Magazin Hadise Cem Özer Cem Yılmaz Türkan Şoray
Spor Falcao Can Bartu Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Manuel Fernandes
Daha Fazla Hatay İzmir Bakan Belen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Bakan Soylu, Hatay'da incelemelerde bulundu - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 22:35:47. #1.14#
title