Bakan Soylu, Hatay'da 'Güvenlik Toplantısı'na katıldı - Haberler
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Bakan Soylu, Hatay'da 'Güvenlik Toplantısı'na katıldı

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Bakan Soylu, Hatay'da 'Güvenlik Toplantısı'na katıldı

HATAY'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' yapıldı.

HATAY (DHA) - HATAY'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' yapıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da Afad binasında, saat 10.15'te başlayan 'Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra bakan yardımcıları İsmail Çataklı ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Göç Genel Müdürü Savaş Ünlü, AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer ve diğer yetkililer katıldı. Toplantı, basına kapalı devam etti.


Bakan Soylu, Hatay'da 'Güvenlik Toplantısı'na katıldı

Bakan Soylu, Hatay'da 'Güvenlik Toplantısı'na katıldı

Bakan Soylu, Hatay'da 'Güvenlik Toplantısı'na katıldı

Bakan Soylu, Hatay'da 'Güvenlik Toplantısı'na katıldı

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