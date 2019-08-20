Bakan Soylu: Halkın helal oylarıyla terörü belediyelerde merkez haline getirenlere sessiz kalamayız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili "Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler" ifadelerin kullandı.
20.08.2019 13:03
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili "Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler" ifadelerin kullandı.
Kaynak: Euronews.com