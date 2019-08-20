Bakan Soylu: Halkın helal oylarıyla terörü belediyelerde merkez haline getirenlere sessiz kalamayız

20.08.2019 13:03

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili "Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler" ifadelerin kullandı.