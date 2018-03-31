Bakan Soylu: "Halen Güvenlik Kuvvetlerimiz İçinde Fetö Grupları Var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hala itiraflar devam ediyor, hala davalar devam ediyor. Hala kamunun içerinde FETÖ ile mücadele ettiğimiz güvenlik kuvvetlerimiz içerisinde gruplar var ve mücadelemiz sürüyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Hakkari Siyaset Akademisi toplantısına katılmak ve askeri üs bölgeleri ziyaret etmek üzere Hakkari'ye geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında helikopterle Gazi Mahallesi Fatih Kışlasına inen Bakan Soylu, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan vekili Cüneyt Epcim, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, komutanlar ve partililer tarafından karşılandı. AK Parti Siyaset Akademisi toplantısına katılmak üzere gittiği Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) önünde Başkan Servet Taş ve kalabalık tarafından karşılanan Bakan Soylu, çevrede bulunan esnafları da ziyaret ederek bir süre sohbet ettikten sonra programın yapılacağı salona geçildi. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür'ün ardından kürsüye çıkan Bakan Soylu, geçmişten günümüze Türkiye'nin durumu, 15 Temmuz hain darbe, ana muhalefetin tutumu, Afrin harekatı, olağanüstü hal, dış ülkelerin oyunu FETÖ terör örgütü ile mücadele ve Türkiye genelindeki yaylaların serbest bırakılması ile ilgili konulara değindi.

"Bizi bir korku tüneline sokmak istiyorlar"

Ana muhalefet partisine yüklenerek hiç yanlarında görmediklerini belirten Bakan Soylu, "Türkiye'nin geldiği tablodan gurur duymak isteyenler, bizi halen korkutmaya çalışanlar 1990 yıllarındaki bir Türkiye gibi göstermek isteyen, gören ve gösteren bir ana muhalefetle bugün karşı karşıyayız. Bizi bir korku tüneline sokmak istiyorlar. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcında neler söylediklerinizi hepiniz hatırlıyorsunuz. Sonrasında nasıl ağız değiştirdiklerini de hepiniz hatırlıyorsunuz. Ben içişleri bakanıyım terörle mücadele ediyoruz. Hükümetimizin ortaya koyduğu gayretle bizim insansız hava araçlarımız teröristleri vurduğu zaman nasıl tepki verdiklerini nasıl terör örgütü ağzı ile konuştuklarını terörist de olsa nasıl vuruyorsunuz dediklerini ben hatırlıyorum. Teröristleri vurduğumuzda bana nasıl hesap sorduklarını biliyorum. Onları PKK ile mücadelede bunları yanımızda görmedik. FETÖ'yle mücadelede hangi yanlışı yapacağız diye etrafımızda gezdiklerini gördük" dedi.

"Halen güvenlik kuvvetlerimiz içinde FETÖ grupları var"

Olağanüstü hal ve FETÖ'ye değinen Bakan Soylu, "Olağanüstü hal konusuna gelirsek Türkiye'de Hakkari'de bu nasıl olağanüstü haldir ki Türkiye yüzde 7.4 büyüdü. Ben bazılarını anlayamıyorum. Türkiye olağanüstü hal kalksın diyenleri de anlayamıyorum. Biz FETÖ ile mücadelemizi bitirdik mi, ben söylüyorum bitmedi. Hala itiraflar devam ediyor, hala davalar devam ediyor. Hala kamunun içerinde FETÖ ile mücadele ettiğimiz güvenlik kuvvetlerimiz içerisinde gruplar var ve mücadelemiz sürüyor" dedi.

"FETÖ işadamlarını haraca bağladı"

FETÖ'nün işadamlarını haraca bağladığını ve mal varlıklarına el koyduğunu da ifade eden Bakan Soylu, "İşadamları kendi yüzlerine söylediğim için bunları da söylüyorum ve söylemek durumundayım. Allah'ınızı severseniz sevgili işadamları ya bu FETÖ sizi haraca bağladılar. Senetlerinizi alıyorlar şirketlerinizin bir bölümünü alıyorlar. Konuşturmayın beni. Onlara teslim olmuşsunuz. Okyanus ötesine seferler düzenleniyor teslim olmuşsunuz. Üniversiteleri size bedava yaptırıyorlar teslim olmuşsunuz. Yargıyla güvenlik kuvvetleri ile beraber sizi tehdit edip şantaj yapıyorlardı. Malınızı mülkünüzü kayıp edip telsim olmuşsunuz. Şimdi başkasının zurnasını çalıyorsunuz. Avrupa size diyor ki Türkiye'de olağanüstü hal kalksın. Niye daha çok karıştıralım bakın kandırılıyorsunuz. Yalvarıyorum size bu oyuna gelmeyin. Bugün var yarın yok biz hepimiz bu ülkenin evladıyız. Türkiye'nin ihracatı yüksek, vergi gelirleri yüksek. Bakın buradayız Hakkari'deyiz" dedi.

"Terörü destekleyen belediyeleri görevden aldık"

Hakkari Belediyesinin yaptığı yatırımlara da değinen Bakan Soylu, Hakkari'nin sadece içerisine 30 kilometre sıcak asfalt döktük. Hakkari vilayetine 300 milyon lira devletin yaptığını söylemiyorum ha belediyeler altyapı yatırımı yapmıştı yani gömmüştür buraya. Bu belediyeler daha önce yok muydu? Peki bu para nereye gidiyordu. Bugün doğruyu söylemediysek diğer dünyada mı söyleyeceğiz. Bugüne kadar bu para nereye gidiyordu tabi ki teröre gidiyor bu kadar basit. Almanya halen destekliyor neden destekliyor biz kötü bir iş mi yapmışız. Ne yaptık terörü destekleyen belediyeleri görevden aldık. Milleti birbirine düşüren belediyeleri dağa gönderen, dağa gönderdikleri için 'sen terörist oldun gel belediyeye kardeşini alalım' diyen ve her yönüyle teröre destek veren belediyeleri aldık diye cici Avrupa terörü destekliyor Türkiye'yi yakın yıkın desin onlara. TBMM bombalandı bu ülkenin Cumhurbaşkanı katledilmek istendi bir tanesinin sesi çıkmadı. Bizim işadamlarımız da Avrupa'ya sığınıyorlar onlara yazıklar olsun" şeklinde konuştu.

"Terör üssü olan belediyeleri temizledik halk hizmet gördü"

Terörle mücadele konusunda Hakkari'nin verdiği destek ve moralin açıkça göründüğünü belirten Bakan Soylu, "Terör örgütünün ana lojistik üssü haline getirilen belediyeleri yeniden halka hizmet etme sürecine getirdikten sonra hem terörün belini kırmak kolaylaştı, çünkü finansal yapısı önemli ölçüde azaldı ve bu illerimizin potansiyeli ortaya çıktı. Avrupa ülkelerinin milletlerine Avrupa hükümetlerini şikayet ediyorum hükümetleriniz terörü destekliyor. Sizin verdiği vergilerle başka ülkede teröristlere destek veren bir anlayış içerisindeler. Bunu güvenlikten sorumlu biri olarak söylüyorum" dedi.

"Bütün yaylalar milletimizin hizmetine açılacak"

Bugün Doğu ve Güneydoğu illerinde otellerin doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu da söyleyen Bakan Soylu, "2017 yılında 26 ilde toplam 3 bin 450 yayladan, 517'si terör nedeni ile kapalı idi. Biz bu sayıyı 186'ye düşürdük. Sayın valimizle de görüştük. Özel güvenlik operasyonu yapılan yaylalar hariç bütün yaylalar milletimizin hizmetindedir. Güvenlik operasyonu bittiği zamanda geriye kalan yaylalar serbest olacak. Güney Doğu Anadolu Bölgesi terörden tamamen temizlenecek ve buralarda hayvancılık yapılacaktır. Biz güvenliği sağlayıp bu hazineleri ortaya çıkartmak zorundayız. Hayvancılık ve madencilik ile hem ülkemiz hem illerimiz kalkınacak. İl belediyesinin toplam proje bedeli 153 milyon, 167 bin 628 TL'dir. Bu sadece Hakkari'nin içerisidir. Hakkari yakında doğal gaza, spor tesisleri ve birçok hizmete kavuşacaktır" şeklinde konuştu.

Bakanın konuşmasının ardından kalabalık Bakan Soylu'ya "seninle gururu duyuyoruz" sloganları attı. AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür tarafından Bakan Soylu'ya Hakkari kilimi hediye edildi. Bakan Soylu askeri üs bölgeleri ziyaret etmek üzere Hakkari'den ayrıldı.

Bakan Soylu ile birlikte Hakkari'ye gelen sanatçı Yusuf Güney ise kürsüye çıkarak Hakkari'de bir takım projelerinin olacağı müjdesini verdi. - HAKKARİ