Bakan Soylu hakkında hakaret içerikli yorum yazan şüpheli serbest bırakıldı
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Bakan Soylu hakkında hakaret içerikli yorum yazan şüpheli serbest bırakıldı

22.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:26
Bakan Soylu hakkında hakaret içerikli yorum yazan şüpheli serbest bırakıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı annesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafının altına hakaret içerikli yorum yazan şüpheli Erdal E., adli kontrolle serbest bırakıldı.

 İÇİŞLERİ  Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı annesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafının altına hakaret içerikli yorum yazan şüpheli Erdal E., adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanı Soylu'nun paylaştığı annesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafının altına sosyal medyada hakaret içerikli yorum yazan şüpheliyi gözaltına almıştı. Daha önce de devlet büyüklerine de hakaret ettiği tespit edilen şüpheli Erdal E.,  emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli Erdal E'nin adliyeden adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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