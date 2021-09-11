BAKAN SOYLU, HAKKARİ'DE NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI - Haberler
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BAKAN SOYLU, HAKKARİ'DE NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de çeşitli ziyaretlerde bulunup, nikah şahitliği yaptı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de çeşitli ziyaretlerde bulunup, nikah şahitliği yaptı.

Hakkari'ye gelen İçişleri Bakanı Soylu, Ulu Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra esnafı ziyaret etti. Bakan Soylu'ya Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, ilçe ve belde belediye başkanları ve partililer eşlik etti. Belediyenin ek binasına geçen Bakan Soylu, Perihan Babat ve Şenol Oral çiftinin Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık tarafından kıyılan nikahının şahitliğini yaptı. Soylu, ömür boyu mutluluklar dilediği çifte, birbirlerini sevmeleri ancak anne ve babalarını daha çok sevmeleri öğüdünde bulundu.

BAKAN SOYLU, HAKKARİ'DE NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI

BAKAN SOYLU, HAKKARİ'DE NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI

BAKAN SOYLU, HAKKARİ'DE NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI

BAKAN SOYLU, HAKKARİ'DE NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI
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Haber: BAKAN SOYLU, HAKKARİ'DE NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI - Haberler
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