Bakan Soylu: Hakkari'de 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi
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Bakan Soylu: Hakkari'de 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu: Hakkari'de 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 8 kişilik terörist grubun, Hakkari'de Cilo Dağı Alandüz bölgesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 8 kişilik terörist grubun, Hakkari'de Cilo Dağı Alandüz bölgesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyorum" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise "Eren 14 Operasyonları kapsamında; Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Cilo Alandüz/Topaçlı kırsalında, Jandarma İHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 8 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Soylu: 'Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi'
İçişleri Bakanı Soylu: "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi"
Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu: Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu: Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu: 'Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildi.'
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu: "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildi."
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