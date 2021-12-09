Bakan Soylu, Hakkari'de 270 kilogram eroin ve 25 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova'da 270 kilogram eroin ve 25 kilogram metamfetamin ele geçiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

Bakan Soylu, Twitter hesabından Hakkari'deki uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Soylu, Hakkari Yüksekova'da bugün jandarma ekiplerince 270 kilogram eroin ve 25 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu paylaşımda, "2021 yılı içerisinde toplam, 7 ton eroin, 21 bin litre asetik anhidrit ele geçirildi. Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri

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