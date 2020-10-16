Son dakika haberleri! Bakan Soylu Hakkari'de
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Son dakika haberleri! Bakan Soylu Hakkari'de

16.10.2020 23:07 | Son Güncelleme: 16.10.2020 23:45

Son dakika haber... Bakan Soylu Hakkari'de İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 81 ilin valisiyle korona virüs salgını süreci konulu toplantı yaptı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Bakan Soylu Hakkari'de

İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 81 ilin valisiyle korona virüs salgını süreci konulu toplantı yaptı

HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Akşam saatlerinde uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına gelen Bakan Soylu, burada Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Bakan Soylu daha sonra beraberindeki yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Hakkari Valiliğine geçti. Valilik önünde polis tören mangasını selamlayan Bakan Soylu, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Hakkari Valiliği Toplantı Salonu'nda video konferans aracılığıyla 81 ilin valisiyle görüştü. Korona virüs salgını süreci konulu toplantıda; salgında genel durum, alınan tedbirlerin tavizsiz uygulanması ve denetimleri ele alındı.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve diğer ilgililer katıldı.

Geceyi Hakkari'de geçirecek olan Bakan Soylu'nun yarın sabah ise güvenlik toplantısına katılması bekleniyor.

Son dakika haberleri! Bakan Soylu Hakkari'de
Son dakika haberleri! Bakan Soylu Hakkari'de
Son dakika haberleri! Bakan Soylu Hakkari'de
Son dakika haberleri! Bakan Soylu Hakkari'de
Son dakika haberleri! Bakan Soylu Hakkari'de
Son dakika haberleri! Bakan Soylu Hakkari'de
Son dakika haberleri! Bakan Soylu Hakkari'de
Son dakika haberleri! Bakan Soylu Hakkari'de
Son dakika haberleri! Bakan Soylu Hakkari'de
Son dakika haberleri! Bakan Soylu Hakkari'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Necat Hazar

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