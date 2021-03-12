Bakan Soylu, Hak-iş ile Afet Eğitim işbirliği protokolü imza törenine katıldı
12.03.2021 22:51 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:59
Bakan Soylu, Hak-iş ile Afet Eğitim işbirliği protokolü imza törenine katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-iş ile Afet Eğitim işbirliği protokolü imza törenine katıldı.
Bakan Soylu, Hak-iş ile Afet Eğitim işbirliği protokolü imza törenine katıldı
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-iş ile Afet Eğitim işbirliği protokolü imza törenine katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı