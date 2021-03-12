Bakan Soylu, Hak-iş ile Afet Eğitim işbirliği protokolü imza törenine katıldı
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Bakan Soylu, Hak-iş ile Afet Eğitim işbirliği protokolü imza törenine katıldı

12.03.2021 22:51 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:59

Bakan Soylu, Hak-iş ile Afet Eğitim işbirliği protokolü imza törenine katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-iş ile Afet Eğitim işbirliği protokolü imza törenine katıldı.

Bakan Soylu, Hak-iş ile Afet Eğitim işbirliği protokolü imza törenine katıldı

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-iş ile Afet Eğitim işbirliği protokolü imza törenine katıldı.

Bakan Soylu, Hak-iş ile Afet Eğitim işbirliği protokolü imza törenine katıldı
Bakan Soylu, Hak-iş ile Afet Eğitim işbirliği protokolü imza törenine katıldı
Bakan Soylu, Hak-iş ile Afet Eğitim işbirliği protokolü imza törenine katıldı
Bakan Soylu, Hak-iş ile Afet Eğitim işbirliği protokolü imza törenine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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