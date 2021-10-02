Bakan Soylu güvenlik toplantısına katıldı - Haberler
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Bakan Soylu güvenlik toplantısına katıldı

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Bakan Soylu'nun Kocaeli Valiliği'ne gelişi Soylu'nun protokol tarafından karşılanması Bakan Soylu'nun salona girişi ve yerini alması Katılımcılar KOCAELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Valiliği'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısına katıldı.

KOCAELİ (AA) - Bakan Soylu'nun Kocaeli Valiliği'ne gelişi

Soylu'nun protokol tarafından karşılanması

Bakan Soylu'nun salona girişi ve yerini alması

Katılımcılar KOCAELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Valiliği'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısına katıldı.

Bakan Soylu güvenlik toplantısına katıldı

Bakan Soylu güvenlik toplantısına katıldı

Bakan Soylu güvenlik toplantısına katıldı

Bakan Soylu güvenlik toplantısına katıldı
AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bakan Soylu güvenlik toplantısına katıldı - Haberler
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