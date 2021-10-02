Bakan Soylu güvenlik toplantısına katıldı
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Bakan Soylu'nun Kocaeli Valiliği'ne gelişi Soylu'nun protokol tarafından karşılanması Bakan Soylu'nun salona girişi ve yerini alması Katılımcılar KOCAELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Valiliği'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısına katıldı.
KOCAELİ (AA) - Bakan Soylu'nun Kocaeli Valiliği'ne gelişi
Soylu'nun protokol tarafından karşılanması
Bakan Soylu'nun salona girişi ve yerini alması
Katılımcılar KOCAELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Valiliği'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısına katıldı.