Bakan Soylu, Gülen'le Görüştüğü İddialarını Yalanladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "4 Şubat 2012 günü Vedat Demir ile birlikte Pensilvanya'ya giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le görüştüğü" iddialarını yalanladı. Belirtilen tarihte Umre'ye gittiğini kanıtlayan fotoğrafları paylaşan Bakan Soylu, sert eleştirilerde bulundu. Bakan Soylu, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in kendisi hakkında verilen gensoru görüşmeleri sırasında 4 Şubat 2012 günü Vedat Demir ile birlikte Pensilvanya'ya giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le görüştüğü iddialarını yalanladı. Belirtilen tarihte Umre'ye gittiğini belgeleyen fotoğrafları sunan Soylu, Twiiter'dan paylaştığı mesajında "Kendi sus pus, ulakları devam ediyor. Bu sefer yalanı servis ettikleri ulak kayaya çarptı. Pensilvanya dediler, Umre çıktı. Bilinçaltı mı, gaf mı" ifadelerini kullandı.



(Caner Ünver/İHA)