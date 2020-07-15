Bakan Soylu, Gölbaşı'nda düzenlenen 15 Temmuz anma töreninde konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Soylu, Gölbaşı'nda düzenlenen 15 Temmuz anma töreninde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kimin peşine suikast timi gönderilmişse bilinmelidir ki 15 Temmuz'un hedefi odur.

Bakan Soylu, Gölbaşı'nda düzenlenen 15 Temmuz anma töreninde konuştu Açıklaması
15.07.2020 23:13 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:13

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kimin peşine suikast timi gönderilmişse bilinmelidir ki 15 Temmuz'un hedefi odur. Kimin konvoyları da tanklara yol vermişse 'Buyrun efendim geçebilirsiniz' demişse 15 Temmuz'un yancıları da onlardır." dedi.

Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Daire Başkanlığının bulunduğu Gölbaşı Yerleşkesi'ne geldi.

15 Temmuz'da darbeci FETÖ mensuplarının uçaklardan attığı bombalarla 2'si sivil 51 şehidin yerleşkede fotoğraflarının bulunduğu platformlara kırmızı karanfil bırakan Soylu, şeref defterlerini imzaladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Ahmet Hamdi Akseki Camisi Müezzini Fatih Derdiyok, Kur'an-ı Kerim okudu.

Bakan Soylu, törendeki konuşmasına şehitler için yoklama alarak başladı. Tek tek şehitlerin isimlerini okuyan Soylu'ya törendekiler "Burada" yanıtını verdi.

"PKK da FETÖ de aynı soyun nesepsizleridir." diyen Soylu, "Kimin peşine suikast timi gönderilmişse bilinmelidir ki 15 Temmuz'un hedefi odur. Kimin konvoyları da tanklara yol vermişse 'Buyrun efendim geçebilirsiniz' demişse 15 Temmuz'un yancıları da onlardır." ifadesini kullandı.

Soylu, Afganistanlı şair Senai'ye ait olan ve Hazret-i Mevlana'nın da yorumlayıp Mesnevisine aldığı "Senai öldü mü? Öldü gibi göründü ama ölmedi. Öyle bir erin ölümü, küçük bir iş değildir. Yüce canını babasına, göklere geri verdi. Toprak bedenini anasına, toprağa teslim etti. Padişahlıktan yine padişahlığa, melekliğe gitti. Sen 'Öldü' diyorsun ya, asıl şimdi dirildi..." dizelerini okudu.

"Onlar aramızdan ayrılarak bizi eksiltmediler, bilakis bizi bereketlendirdiler"

Bu beyitin, 15 Temmuz gecesi şehit olan 251 kişinin tam tarifi olduğunu belirten Soylu, şehitlerin, bedenlerini ve can emanetlerini teslim ettiklerini, tam da Allah'ın "Onlar diridirler, lakin siz bilmezsiniz." dediği gibi asıl o gece dirildiklerini söyledi.

"Onlar aramızdan ayrılarak bizi eksiltmediler, bilakis, bizi bereketlendirdiler." diyen Soylu, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ahlaksız beddualarının hiçbirinin tutmadığını bildirdi.

Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarına ve yeni tip koronavirüs ile mücadelesine değinen Soylu, "Şimdi bana biri söylesin, 15 Temmuz bizden bir çakıl taşı koparabilmiş midir? Bizi fakirleştirebilmiş midir? Bizi aciz, bizi güçsüz kılabilmiş midir? Elbette ki hayır. Sadece içimizi acıtmıştır." dedi.

Çocuklara terörsüz, ihanetsiz, refah içinde, tam bağımsız, inancın geleneklerin özgürce yaşayabilecekleri bir Türkiye bırakmak için çalıştıklarını ifade eden Soylu, Allah'tan kendilerini şehitlere mahcup etmemesini diledi.

"Şu anda 650'nin üzerinde tim kahramanca mücadele ediyor"

Bakan Soylu, "Şu anda 650 timin üzerinde evlatlarımız sadece yurt içinde Gabar'dan Cudi'ye kadar Şenyayla'dan Faraşin'e kadar Kato'dan Çemçe'ye kadar bir yandan yurt dışında Avaşin Basyan'dan Hakurk'a kadar her noktada kahramanca mücadele ediyor. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin." diye konuştu.

Bakan Soylu, vatan için canını feda etmiş tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

"Rabbim, bizleri şehitlerimize mahcup etmesin"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise şehitlere Allah'tan rahmet diledi, gazilere şükranlarını iletti.

Aktaş, Allah'tan bir daha böyle bir ihanetle karşı karşıya bırakmaması ve kendilerini şehitlere mahcup etmemesi temennisinde bulundu.

"Biz, bir ölür bin diriliriz"

Özel Harekat Başkanı Selami Türker de "Bize düşen, burada o geceki mücadelenin hissiyatını ve mesajını doğru anlamak ve kendimize düstur edinebilmektir.

15 Temmuz gecesindeki mesajın hissiyatı, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı hissiyatıdır. Yine o gece verilen mücadelenin mesajı, demokrasi ve millet iradesinin üstünlüğüne sadakattir. Bizler bu mesaja ve bu hissiyata gönülden bağlıyız. Geçen süre içerisinde yaralarımızı sardık, daha güçlü bir şekilde ayağa kalktık. Küllerimizden yeniden doğduk. Biz, bir ölür bin diriliriz." ifadelerini kullandı.

Gazi Polis Memuru Erol Ay ve şehit 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel'in eşi Yeşim Güzel de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Soylu, şehit aileleri ve gazilerle akşam yemeği yedi.

Programda, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan'ın yanı sıra İçişleri Bakan yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da yer aldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 3. Sayfa
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı Güncel
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize Güncel
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi Güncel
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı Ekonomi
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı 3. Sayfa
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fatih Sultan Bülent Turan Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Selçuk Yöntem Mustafa Sandal
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Darbe Şehit Asker Survivor
Şu an buradasınız: Bakan Soylu, Gölbaşı'nda düzenlenen 15 Temmuz anma töreninde konuştu Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 23:16:22. #1.15#
title