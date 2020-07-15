Bakan Soylu, Gölbaşı'nda düzenlenen 15 Temmuz anma töreninde konuştu Açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kimin peşine suikast timi gönderilmişse bilinmelidir ki 15 Temmuz'un hedefi odur.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kimin peşine suikast timi gönderilmişse bilinmelidir ki 15 Temmuz'un hedefi odur. Kimin konvoyları da tanklara yol vermişse 'Buyrun efendim geçebilirsiniz' demişse 15 Temmuz'un yancıları da onlardır." dedi.

Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Daire Başkanlığının bulunduğu Gölbaşı Yerleşkesi'ne geldi.

15 Temmuz'da darbeci FETÖ mensuplarının uçaklardan attığı bombalarla 2'si sivil 51 şehidin yerleşkede fotoğraflarının bulunduğu platformlara kırmızı karanfil bırakan Soylu, şeref defterlerini imzaladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Ahmet Hamdi Akseki Camisi Müezzini Fatih Derdiyok, Kur'an-ı Kerim okudu.

Bakan Soylu, törendeki konuşmasına şehitler için yoklama alarak başladı. Tek tek şehitlerin isimlerini okuyan Soylu'ya törendekiler "Burada" yanıtını verdi.

"PKK da FETÖ de aynı soyun nesepsizleridir." diyen Soylu, "Kimin peşine suikast timi gönderilmişse bilinmelidir ki 15 Temmuz'un hedefi odur. Kimin konvoyları da tanklara yol vermişse 'Buyrun efendim geçebilirsiniz' demişse 15 Temmuz'un yancıları da onlardır." ifadesini kullandı.

Soylu, Afganistanlı şair Senai'ye ait olan ve Hazret-i Mevlana'nın da yorumlayıp Mesnevisine aldığı "Senai öldü mü? Öldü gibi göründü ama ölmedi. Öyle bir erin ölümü, küçük bir iş değildir. Yüce canını babasına, göklere geri verdi. Toprak bedenini anasına, toprağa teslim etti. Padişahlıktan yine padişahlığa, melekliğe gitti. Sen 'Öldü' diyorsun ya, asıl şimdi dirildi..." dizelerini okudu.

"Onlar aramızdan ayrılarak bizi eksiltmediler, bilakis bizi bereketlendirdiler"

Bu beyitin, 15 Temmuz gecesi şehit olan 251 kişinin tam tarifi olduğunu belirten Soylu, şehitlerin, bedenlerini ve can emanetlerini teslim ettiklerini, tam da Allah'ın "Onlar diridirler, lakin siz bilmezsiniz." dediği gibi asıl o gece dirildiklerini söyledi.

"Onlar aramızdan ayrılarak bizi eksiltmediler, bilakis, bizi bereketlendirdiler." diyen Soylu, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ahlaksız beddualarının hiçbirinin tutmadığını bildirdi.

Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarına ve yeni tip koronavirüs ile mücadelesine değinen Soylu, "Şimdi bana biri söylesin, 15 Temmuz bizden bir çakıl taşı koparabilmiş midir? Bizi fakirleştirebilmiş midir? Bizi aciz, bizi güçsüz kılabilmiş midir? Elbette ki hayır. Sadece içimizi acıtmıştır." dedi.

Çocuklara terörsüz, ihanetsiz, refah içinde, tam bağımsız, inancın geleneklerin özgürce yaşayabilecekleri bir Türkiye bırakmak için çalıştıklarını ifade eden Soylu, Allah'tan kendilerini şehitlere mahcup etmemesini diledi.

"Şu anda 650'nin üzerinde tim kahramanca mücadele ediyor"

Bakan Soylu, "Şu anda 650 timin üzerinde evlatlarımız sadece yurt içinde Gabar'dan Cudi'ye kadar Şenyayla'dan Faraşin'e kadar Kato'dan Çemçe'ye kadar bir yandan yurt dışında Avaşin Basyan'dan Hakurk'a kadar her noktada kahramanca mücadele ediyor. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin." diye konuştu.

Bakan Soylu, vatan için canını feda etmiş tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

"Rabbim, bizleri şehitlerimize mahcup etmesin"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise şehitlere Allah'tan rahmet diledi, gazilere şükranlarını iletti.

Aktaş, Allah'tan bir daha böyle bir ihanetle karşı karşıya bırakmaması ve kendilerini şehitlere mahcup etmemesi temennisinde bulundu.

"Biz, bir ölür bin diriliriz"

Özel Harekat Başkanı Selami Türker de "Bize düşen, burada o geceki mücadelenin hissiyatını ve mesajını doğru anlamak ve kendimize düstur edinebilmektir.

15 Temmuz gecesindeki mesajın hissiyatı, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı hissiyatıdır. Yine o gece verilen mücadelenin mesajı, demokrasi ve millet iradesinin üstünlüğüne sadakattir. Bizler bu mesaja ve bu hissiyata gönülden bağlıyız. Geçen süre içerisinde yaralarımızı sardık, daha güçlü bir şekilde ayağa kalktık. Küllerimizden yeniden doğduk. Biz, bir ölür bin diriliriz." ifadelerini kullandı.

Gazi Polis Memuru Erol Ay ve şehit 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel'in eşi Yeşim Güzel de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Soylu, şehit aileleri ve gazilerle akşam yemeği yedi.

Programda, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan'ın yanı sıra İçişleri Bakan yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da yer aldı.

Kaynak: AA