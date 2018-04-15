Bakan Soylu: Gizli Kalmış Cennetleri Hemen Ufalıyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki önemli kültürel miraslardan Santa Harabeleri'ni ziyaret etti. Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Soylu, "Burayı tarif etmek gerekirse gizli kalmış cennet; ama yine de gizli kalmasına dikkat etmek lazım. Maalesef, gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, memleketi Trabzon'dan kara yoluyla Gümüşhane'ye geçti. Dumanlı köyü sınırlarında yer alan, tarihi geçmişi Ortaçağ'a kadar uzanan, 'gökyüzüne yakın saklı kent' olarak bilinen arkeolojik doğal sit alanı Santa Harabeleri'ni ziyaret eden Bakan Soylu, restorasyonla turizme kazandırılmasına yönelik projeler hakkında bilgi aldı. Soylu, Santa Harabeleri'ne ulaşımı kolaylaştırması amaçlanan Santa Grup Yolu'nun 21 kilometrelik yol yapım çalışmalarını da yerinde inceledi.

Ziyaretle ilgili konuşan Bakan Soylu, tarihi mirasın muhafaza edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

" Türkiye zenginleşiyor. Zenginleştikçe de kendi medeniyetinin bıraktıkları miraslarını da ihya ediyor. Burası antik çağdan itibaren kendine has bir yerleşimi olan ve Rumların gelip burada bir yaşam kurmaya çalıştıkları alanlardan bir tanesi. Bu tarihin günümüze kadar kalması bizim için bir zenginlik numunesi. Onun için biz 'Buranın muhafazası nasıl olmalıdır, nasıl korunmalıdır, halkımız ve turistler burayı nasıl görmelidir?' gibi konuların üzerinde çalışıyoruz. Burada büyük bir gayret gösteriliyor. Buranın özelliğini, tarihselliğini bozmamak önemli. Bunu da hep beraber korumalıyız. Burayı tarif etmek gerekirse gizli kalmış cennet; ama yine de gizli kalmasına dikkat etmek lazım. Maalesef, gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz. Ufalamamak lazım. Bu mirası iyi muhafaza etmek lazım. Bizim görevimizde bu alanları vatandaşlarımıza ve turiste açmaktır."

İçişleri Bakanı Soylu, tarihi Santa Harabeleri ile ilgili 6- 7 aylık süreçte planlanan çalışmaların tamamlanacağını ve bu sayede bölgedeki yol sorunun ortadan kalkacağını da söyledi.

- Şhane