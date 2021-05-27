Bakan Soylu: 'Git müracaat et' diyen görevden alınmayla karşı karşıyadır (2)
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Bakan Soylu: 'Git müracaat et' diyen görevden alınmayla karşı karşıyadır (2)

Bakan Soylu: 'Git müracaat et' diyen görevden alınmayla karşı karşıyadır (2)
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Politika

'BİZ İNTİKAM ALINACAK ADAMLARIZ'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Kadına Karşı Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

'BİZ İNTİKAM ALINACAK ADAMLARIZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Kadına Karşı Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Süleyman Soylu, yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in kendisine yönelik sosyal medya hesaplarından yayınladığı iddialara ilişkin "Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır. Ekşi yemedim, karnım ağrımıyor. Bana Türkiye genelinde bir tek organize suç örgütü kayırdığıma dair bir delil gösterin. Bu ülkeyi vesayet altına almak istediler, izin vermedik. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler, müsaade etmedik. Terörle mücadelede, uyuşturucu ile mücadelede kimin ayağına bastığımızı biliyoruz. Bataklık Operasyonu meselesinde FETÖ, Sedat Peker ağı var. Sedat Peker, 1995'te rapor alarak askere gitmedi. 'Askere uygundur' raporu kim tarafından nasıl değiştirildi?" diye konuştu.

'GELİN, ELEŞTİRİLECEK CİNSİYETÇİ BİR SÖYLEM DEĞİL'Bakan Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'yi ziyareti sırasında yaşanan olaylarla ilgili ise "Cumhurbaşkanı'nı katliamları gerçekleştiren kişiyle özdeşleştirdiniz. Dilekçe verildikten sonra çarşamba grup toplantısı yapıldı. Oraya gidilecekse, eleştiri yapılacaksa 'bunu daha sonra söyleseydik' diye düşündünüz mü? O gün valiyle 50 kez görüştüm. Burada provokasyona açık adım atıldığı ortada. Sayın Akşener, bir Cumhurbaşkanlığı resepsiyonunda Cumhurbaşkanımıza 'Ben sizin gelininizim' dedi. Resepsiyondaki sohbetlerden bir tanesidir. Eleştirilecek, cinsiyetçi söylem değil bu" dedi. GÜLİSTAN DOKU'NUN BULUNAMAMASI

Bakan Soylu, üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun aylar geçmesine rağmen bulunamamasına ilişkin sorular üzerine "Bu konuda tüm soruşturmalarımızı ortaya koyduk. Bir cinayete rastlayamadık. Görüntü olmasına rağmen, en alt seviyeye kadar gidildi, barajın kapaklarına kadar gidildi" ifadelerini kullandı.

Nursima ÖZONUR/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur

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