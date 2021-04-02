Bakan Soylu, Gine Bissaulu mevkidaşı Cande'yi kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gine Bissau İçişleri Bakanı Botche Cande'yi kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gine Bissau İçişleri Bakanı Botche Cande'yi kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gine Bissau İçişleri Bakanı Botche Cande'yi ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Bakanlıktaki görüşmeye, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı.

Şeref defterini imzalayan konuk Bakan Cande, daha sonra Bakan Soylu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme basına kapalı olarak yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı