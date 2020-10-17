Bakan Soylu, gece yarısı Hakkari caddelerinde
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Bakan Soylu, gece yarısı Hakkari caddelerinde

17.10.2020 09:07 | Son Güncelleme: 17.10.2020 09:11

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere geldiği Hakkari'de gece yarısı esnafı gezdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere geldiği Hakkari'de gece yarısı esnafı gezdi.

Akşam saatlerinde uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına gelen Bakan Soylu, beraberindeki yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile Hakkari Valiliği Toplantı Salonu'nda video konferans aracılığıyla 81 ilin valisiyle görüştü. Bakan Soylu daha sonra beraberindekilerle saat 24.00'te caddeye çıkarak esnafı ziyaret etti. Karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu, daha sonra bir çorbacıya geçerek çorba içti.

Geceyi Hakkari'de geçirecek olan Bakan Soylu'nun yarın sabah ise güvenlik toplantısına katılması bekleniyor.

-İHA-

Bakan Soylu, gece yarısı Hakkari caddelerinde
Bakan Soylu, gece yarısı Hakkari caddelerinde
Bakan Soylu, gece yarısı Hakkari caddelerinde
Bakan Soylu, gece yarısı Hakkari caddelerinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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