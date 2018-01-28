Bakan Soylu, Gaziantep'te İl Göç İdaresinde İncelemelerde Bulundu

Bakan Soylu, Gaziantep'te İl Göç İdaresinde incelemelerde bulundu

GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye programı için geldiği Gaziantep'te İl Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezinde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, Osmaniye'deki programı için sabah saatlerinde geldiği Gaziantep'te beraberindeki heyetle birlikte Oğuzeli ilçesine hareket etti. İlçede, İl Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezindeki yetkililer tarafından karşılanan Bakan Soylu, merkezde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, daha sonra il diğer temasları için bölgeden ayrıldı.

Bakan Soylu'nun kentteki programı sürüyor.