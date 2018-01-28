Bakan Soylu Gaziantep'te

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye programı için uçakla Gaziantep'e geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye'deki programı için sabah uçakla Gaziantep'e geldi. Gaziantep Havalimanı'nda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer ve Mehmet Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu kent protokolü tarafından karşılanan Soylu'ya çocuklar tarafından çiçek verildi. Bakan Soylu, havaalanından inceleme yapmak üzere Oğuzeli ilçesindeki Göç ve Geri Gönderme Merkezine hareket etti. Soylu'nun buradaki incelemelerinin ardından Osmaniye'ye geçmesi bekleniyor. - GAZİANTEP