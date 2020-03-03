Bakan Soylu, Fontelles ve Berger ile bir araya geldi

03.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:30

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel Fontelles ve AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu'nun AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel Fontelles ve AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile bir araya geldiği bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA