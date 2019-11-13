Bakan Soylu: FETÖ'ye yönelik çok büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

13.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:08

VAN'da düzenlenen 'Güvenlik Korucularının Hizmetiçi Eğitim Programı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'ye yönelik önümüzdeki günlerde çok büyük bir operasyona hazırlandıklarını belirterek, "Burada şahsımızın olup olmaması önemli değildir. Hiç kimse aman bu adamlar değişti, başkaları gelir mücadele biter diye beklemesin. Bu mücadeleyi bu milletin evlatları sonuna kadar yürüteceklerdir" dedi. Bakan Soylu, DEAŞ'ın çok önemli bir adamının Suriye'de yakalandığını ve sorgusunun devam ettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir otelde düzenlenen Güvenlik Korucuları Hizmetiçi Eğitim Programı'na katılmak üzere Van'a geldi. Beraberindeki İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Van'a gelen Soylu'yu Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahad Arvas karşıladı.

Kaynak: DHA