Bakan Soylu, "(Thodex kurucusu Fatih Özer) Şahsın Türkiye'deki bankalarda bulunan 31 milyon lirasına el konuldu"

Bakan Soylu, "(Thodex kurucusu Fatih Özer) Şahsın Türkiye'deki bankalarda bulunan 31 milyon lirasına el konuldu" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'deki bankalarda bulunan 31 milyon lirasına el konulduğunu söyledi.

Bakan Soylu, " (Thodex kurucusu Fatih Özer) Şahsın Türkiye'deki bankalarda bulunan 31 milyon lirasına el konuldu"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'deki bankalarda bulunan 31 milyon lirasına el konulduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Thodex'in kurucusu Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul AFAD'da gerçekleştirilen toplantıda gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, "Şu anda maliyetin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bu olay duyulur duyulmaz, gerekli hukuki tedbirler alındı. Şahsın yurt dışında olduğu ortaya çıktı. Hemen bu olay duyulur duyulma Emniyet Genel Müdürümüz Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü ile görüşme gerçekleştirdi. Oradaki Emniyet Genel Müdürümüz de bize uzak değil. Eğitimini Türkiye'de almış benim de tanıdığım bir arkadaşımız. Yine orada ardından hemen sayın İçişleri Bakanı ile görüştüm. Uzun uzadıya konuştuk bu konu ile ilgili. Bu esnada da ilgili cumhuriyet başsavcılığı konuyla Adalet Bakanlığına uluslararası yakalama kararı gönderdi. Biz de sitemimizi hazır tuttuk. Hemen gece yarısı bu kararı almadan önce görüşmelerimiz gerçekleştirdik, gece yarısı interpole bildirdik ve sabah 10 itibariye kırmızı bülten çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, şahsın Türkiye'deki mal varlığına da el konulduğunu vurgulayarak, "Şahsın Türkiye'de 3 bankada bulunan hesaplarındaki 31 milyon lirasına el konuldu. Arnavutluk'a girerken de 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunduğunu öğrendik. Onu da biliyoruz. Onu da oradan teyit ettik. Tabii orada şimdi Arnavutluk güvenlik güçleri bu konudaki hazırlıklarını yapıyorlar. Zannediyorum yakalanması gerçekleşir ve Türkiye'ye getirilir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ŞEKER