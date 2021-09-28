Bakan Soylu: "Eylemlere katılanlar öğrenci dahi değil"

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerde yaşanan yurt eylemlerine dikkat çekerek, "Bu eylemleri yapanların büyük çoğunluğu öğrenci dahi değil" dedi.

Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursunun açılış töreni kapsamında Aydın'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerde 24 ilde yaşanan yurt eylemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yurt eylemlerini gerçekleştirenlerin büyük çoğunluğunun öğrenci dahi olmadığına dikkat çeken Bakan Soylu, "Ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalıştıklarını, ekonomi, kamu düzeni, uluslararası ilişkileri nasıl tahribat alanına dönüştürmeye çalıştıklarını görüyoruz. Peki, başarabildiler mi? Hayır. Bugün yurt bulamayan öğrenciler bahanesi ile 10 gündür bazı eylemler oluyor. Ülke genelinde 24 ilde 114 eylem yapıldı. Mükerrer katılımlarla toplam 2 bin 243 katılım oldu ve bunların sadece 310'unun öğrenci olduğu tespit edildi. Bu öğrencilerin tamamına yakının yurt başvurusu dahi olmadığı ve sol gruplarla bağlantılı olduğu belirlendi. Bu süreçte 29 gözaltı yapıldı ve bunların değişik terör gruplarının üyesi olduğu tespit edildi. Yıllardır bu ve benzeri gruplar artık klişeleşmiş eylemlerini yaparlar. Bunların hep aynı isimleridir, sloganları aynıdır, pankartları aynıdır hatta slogan atarken tutturdukları ritimleri bile aynıdır. Bunların çoğu öğrenci değildir ya da kayıt dondurmuştur. Esasen tüm bu yapılanların çıkış noktası marjinal terör örgütüdür ve buralar eleman devşirme ortamıdır. Bu faaliyetlerini aralıksız sürdürürler. Amaçları da kendilerine eleman devşirmek, illegal alanlarını güçlendirmek ve en önemlisi de kamu düzenini bozmanın yanı sıra demokrasi alanları bozarak çatışma ortamı oluşturmaktır. Siyasal alanı istismar etmek de temel görevleridir. Çünkü bu alanı kullanmak isteyeceklerdir. Bu örgütlere meşrutiyet atfetmek terörle mücadeleye de verilen şehitlerimize ihanet etmek demektir" dedi.

(Uğur Eser - Onur Durmuş/İHA)

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