Bakan Soylu: Eylem hazırlığındaki PYD/YPG'li terörist yakalandı
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 10 kilogram patlayıcıyı Kobani'den Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li teröristin, Şanlıurfa'da yakalandığını duyurdu.
13.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:48
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 10 kilogram patlayıcıyı Kobani'den Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li teröristin, Şanlıurfa'da yakalandığını duyurdu.
Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kilogram patlayıcıyı Kobani'den (Aynel Arap) Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li terörist, Şanlıurfa Akçakale'de patlayıcı ile yakalandı. Yine dikkat, yine takip. Teşekkürler Türk Polisi" ifadesini kullandı.
Kaynak: DHA