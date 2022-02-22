Bakan Soylu: Evlat nöbetinde 35'inci buluşma gerçekleştiriliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Soylu: Evlat nöbetinde 35'inci buluşma gerçekleştiriliyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Soylu: Evlat nöbetinde 35'inci buluşma gerçekleştiriliyor

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin azmi ile evlat nöbetinde 35'inci buluşmanın gerçekleştirileceğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin azmi ile evlat nöbetinde 35'inci buluşmanın gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde 35'inci bulaşmanın gerçekleşeceğini bildirdi. Soylu, "Diyarbakır Anneleri'nin azmi, bir buluşma daha gerçekleştiriyor. Evlat nöbetinde 35'inci buluşma. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak. Arkasında olan güçlere rağmen PKK bu topraklardan silinecek." dedi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, Diyarbakır, Twitter, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title