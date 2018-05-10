Bakan Soylu, Esnafla Buluştu

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tarihi Antep Kalesi eteklerinde esnafı ziyaret etmesi

Bakan Soylu'nun esnafla sohbet etmesi GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tarihi Gaziantep Kalesi çevresindeki esnafları ziyaret etti. Soylu, tarihi Gaziantep Kalesi çevresindeki yerli turistlerle de sohbet etti.