Eren operasyonları kapsamında Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 5, Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere 7 terörist etkisiz hale...
Eren operasyonları kapsamında Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 5, Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Eren operasyonları kapsamında Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 5, Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş