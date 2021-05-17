Eren operasyonları kapsamında Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 5, Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere 7 terörist etkisiz hale...
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Eren operasyonları kapsamında Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 5, Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere 7 terörist etkisiz hale...

Eren operasyonları kapsamında Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 5, Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere 7 terörist etkisiz hale...
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | 3. Sayfa

Eren operasyonları kapsamında Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 5, Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Eren operasyonları kapsamında Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 5, Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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Eren operasyonları kapsamında Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 5, Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere 7 terörist etkisiz hale... - Haberler
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