Bakan Soylu engelli vatandaşlarla bir araya geldi

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Dünya Engelliler Günü" programında engelli çocuklar ve sporcularla bir araya geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir program tertipledi. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen geceye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, engelli sporcular, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Davetlilerle birer birer selamlaşan Bakan Soylu, engelli miniklerin ve sporcuların sorunlarını dinledi. Programda engelli çocukların oluşturduğu mehteran takımı da bir gösteri sundu.

Bakan Soylu, yaptığı konuşmada engelli vatandaşların insanın özünü herkese öğrettiğini belirterek, "İyi ki bu akşam buradayız, iyi ki Emniyet Genel Müdürlüğümüz bu kadar anlamlı bir etkinliği gerçekleştirmiş. Sabahleyin hanımla İstanbul'da beraberdik, ben bu etkinliği ona söylemeyi unuttum ama akşam herhalde bunun ufak bir zılgıtını yiyeceğim. O da burada olmak isterdi. Sizlere güzel bir selamı iletmek istiyorum. Bu konunda tam da Türkiye ile bütünleşir bir fotoğraf, büyük bir çalışma gerçekleştiren ve engelliler açısından güzel ülkemde bir zihniyet devrimi gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in sizlere selamını, muhabbetlerini, her birinize ayrı ayrı sevgilerini iletiyorum" diye konuştu.

Her insanın keşfedilmeyi bekleyen büyük hazinelere sahip olduğunu aktaran Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Bizim dinimiz bize bir şey öğretti, 'Her insan bir alemdir' dedi. Bunu derken onu hiçbir şekilde tarif etmedi. İnsanın alem olduğunu söyledi. Bu salondaki herkes, özellikle bu dünyada da öteki dünyada da mükafatların en yücesiyle karşılaşacak olan annelere, babalara ve her biri bizim için birer yıldız olan, her biri ayrı bir öneme sahip çocuklarımıza ve bu salondaki herkese şükranlarımı iletiyorum. Nice böyle güzel günlerde bu ailenin bir parçası olarak Allah nasip ederse buluşmayı kendim için bir ayrıcalık sayıyorum."

Bakan Soylu, konuşmasının ardından Ampute Futbol Milli Takımı sporcularına plaket takdim etti.